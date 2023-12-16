А 14-го декабря воздушно-космические силы в результате удара устранили 28 украинских офицеров и 12 военачальников из Североатлантического Альянса

Согласно официальному сообщению пресс-центра Министерства Обороны Российской Федерации, подразделения, входящие в группировку армии "Центр", продолжают осуществлять задачи в зоне проведения Специальной Военной Операции на Краснолиманском участке.

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Особое внимание уделено району Серебрянского лесничества и Торского района, где благодаря грамотным действиям мотострелковых подразделений, при поддержке артиллерии были разгромлены штурмовые группы 44-го стрелкового батальона и 5-ой бригады нацгвардии украинских сил.

Кроме того, воздушно-космическими силами были проведены удары по скоплениям войск и бронированной техники 67-й механизированной бригады украинской армии, командному пункту и складам с боеприпасами и вооружением. По итогам этих операций украинские формирования потеряли свыше 250 человек, два танка, два транспортных средства и 152-мм гаубицу "Мста-Б".

Также стало известно, что украинское командование начало перебрасывать значительные резервы в город Купянск, в основном состоящие из подразделений теробороны. Ожидается, что прибывающие войска будут заняты укреплением обороны города. Судя по всему, командование украинской армии считает, что столкновения за Купянск могут начаться в ближайшее время.

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Кроме того, стало известно, что в результате удара 14 декабря по командному пункту в Староконстантиновке было ликвидировано 28 высокопоставленных офицеров ВСУ и 12 офицеров Североатлантического Альянса.