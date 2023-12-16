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Zelikman
Арестович раскритиковал Соединённые Штаты Америки за бездействие
По мнению политика, американцы за последние годы показывают свою слабость и неготовность переходить от слов к действиям

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  По мнению бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, Соединённые Штаты Америки за последние пару лет практически полностью утратили свой авторитет на международной арене.

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  Политический блогер поделился своими мыслями по поводу готовности американских партнёров к решительным мерам. За последние месяцы уже несколько американских военных в разных странах подверглись ракетным ударам и атакам дронов-камикадзе. Однако, каких-то серьезных ответных действий от США не последовало. Пустыми словами, считает Арестович, оказалась и поддержка израильской армии против военизированного исламистского движения Хизбалла, которая фактически открыла против ЦАХАЛ второй фронт. Однако, американцы, обещавшие обрушиться на всех, кто будет вмешиваться в войну между Палестиной и Израилем, никаких решительных шагов не предприняли.

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  Отдельного внимания, со слов обозревателя, достойно бездействие военно-морских сил США в Персидском заливе, когда над их авианосцем свободно летает беспилотный летательный Ирана, но сбить его никто не решается. Бывший советник администрации Зеленского видит в этом опасения прямого столкновения с Исламской Республикой Иран, а значит Штаты не столь всесильны, как об этом говорят, и провести очередную операцию, подобную в Ираке, они не готовы.

#сша #израиль #война #палестина #иран #ближний восток #арестович #авианосец
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