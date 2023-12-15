Информации о каких-либо разрушениях пока не поступало

Как сообщается в Министерстве Обороны Российской Федерации, в небе над Крымским полуостровом ха последние несколько часов было сбито порядка 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых Сил Украины.

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За последние месяцы это одна из самых массированных атак дронами со стороны украинских формирований. Учитывая, что по оценкам западных экспертов у Киева всё меньше ресурсов по производству беспилотников, 26 единиц за одну атаку, это достаточно большое количество.

В настоящий момент, нет точной информации по итогам данного нападения. Немногим ранее, когда над морем системами противовоздушной обороны были уничтожены первые дроны ВСУ, местные органы власти сообщили, что БПЛА не сумели добраться до суши и соответственно никаких жертв и разрушений не было.

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Также поступала информация, что Российская Армия этим же днём нанесла ряд ракетных ударов по территории города Кропивницкий (Кировоград) Кировоградской области. Однако, информации относительно целей ракетных ударов и результатах тоже не было озвучено. Местным средствам массовой информации запрещено освещать, какие именно объекты были повреждены и как они использовались украинскими формированиями.