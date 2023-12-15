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Zelikman
Саммит Европейского Союза также оказался для Украины неудачным
Орбан раскритиковал предложения Евросоюза вести диалог о принятии Украины в организацию

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  Как сообщает американское издание Bloomberg, лидеры Европейского Союза не достигли согласия относительно новых денежных вливаний в Украину, поэтому обсуждение перенесено на начало следующего года.

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  Обещания о переносе связано с попытками Евросоюза противодействовать опасениям о снижении поддержки Запада. В четверг Киев одержал политическую победу, когда ЕС неожиданно согласился начать переговоры о вступлении, но денежные средства в размере $54 миллиарда США до сих пор блокированы Венгрией, несмотря на поддержку других членов Союза. Задержка помощи вызывает озабоченность в Киеве в критический момент для страны. Украина прилагает усилия и пытается изобразить хоть какой-то прогресс в контрнаступлении, получая поддержку западного вооружения и обучения. Однако, Палата Представителей Соединённых Штатов Америки не одобрила президентскую просьбу о выделении $61 миллиарда на помощь Украине.

  Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствует "исторический" момент - согласие лидеров ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. На второй день саммита лидеры ЕС обсуждают несколько тем, включая конфликт между Израилем и ХАМАС. Переговоры о помощи Украине продолжатся в следующем году, поскольку страны-члены ищут способ добиться одобрения со стороны Виктора Орбана из Венгрии. Один из вариантов, это направление денег в Украину вне бюджетного процесса ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выражает уверенность, что в начале следующего года будет достигнут прорыв. Вето Венгрии против дополнительной помощи для Украины не даёт возможности спонсировать Зеленского в настоящее время. 

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  Объем западной помощи Украине упал до минимального уровня с начала российской Специальной Военной Операции. В то же время Кремль усилил военное производство и бомбардировки внутри Украины. Однако, возможность переговоров о членстве может успокоить Киев. Прежде чем начать саммит, Орбан выступал против открытия процесса вступления, заявляя, что Украина не готова и этот вопрос вообще не должен стоять на повестке.

#украина #сша #политика #оружие #евросоюз #деньги #помощь
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