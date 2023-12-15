В настоящий момент новые машины не выпускаются, а лишь проводятся капитальный ремонт и модернизация уже имеющихся танков

В Калуге на ПАО "КАДВИ" возобновлен выпуск газотурбинных двигателей для хорошо зарекомендовавших себя во время Специальной Военной Операции, танков Т-80. Выпуск двигателей ГТД-1250 началось с целью модернизации их использования в данных боевых машинах разных модификаций, включая версию Т-80БВМ, которая особенно выделилась, доказав свою эффективность на поле боя.

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Также планируется возобновить производство самих танков на "Уралвагонзаводе". Ожидается, что российский завод сможет выпускать 1250-сильные газотурбинные двигатели, приведенные до уровня модификаций ГТД-1400, а также разработать и выпустить более мощный двигатель ГТД-1500, который был создан еще при СССР, но не пошел в серийное производство из-за развала страны.

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На данный момент, модели танков Т-80 не производятся с самого нуля на российских предприятиях. Вместо этого, производится капитальный ремонт и модернизация ранее выпущенных на Омском заводе транспортного машиностроения танков. Эти "Тихие гиганты" производились с 1979 по 1991 год, и за данный период времени было выпущено более десяти тысяч танков разных модификаций. Расконсервация танков и адаптация их к современной версии началась в 2016 году, хоть и постепенно. Однако, после начала российской Военной Операции, темпы модернизации значительно увеличились, что побудило принять решение о возобновлении производства танков Т-80. В настоящее время предприятия военно-промышленного комплекса готовятся к началу выпуска этих танков.