Украинские СМИ сообщают о продолжении ударов российскими беспилотными летательными аппаратами

В украинских средствах массовой информации сообщают о новой серии прилётов по территории Украины, воздушная тревога объявлена по всей стране. Заявлено о громких взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Также местные органы власти просят жителей Луцка и Ровно оставаться в укрытиях.

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По имеющимся данным, мощный взрыв прогремел в Киеве в районе аэропорта Жуляны. Были поражены объекты в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны. Более подробной информации о разрушениях пока нет.

Тем временем немецкое издание Bild заявляет, что в ночь с 13 на 14 декабря один из российских беспилотных летательных аппаратов из серии "Герань" нарушил воздушное пространство Румынии в момент авианалёта на украинский Измаил на Дунае. Германия подняла в воздух свою авиацию, чтобы предотвратить вероятный ущерб для Румынии, однако, военное командование Североатлантического Альянса не дало разрешение на уничтожение российского беспилотника.

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Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало. На румынском берегу всё хорошо.