Данная модель долгое время спасала геймеров, так как майнерам она казалась совершенно бесполезной

Согласно форумам китайского Board Channel, ожидается, что Nvidia прекратит производство всех карт серии GTX 16, начиная с первого квартала следующего года, что уже через несколько недель, а окончательные заказы будут завершены в этом месяце.

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Серия GTX 16 основана на той же архитектуре Turing, которая была запущена годом ранее в серии RTX 20, которая была дороже и в стандартной комплектации включала аппаратное ускорение трассировки лучей и DLSS. Хотя бюджетная серия GTX 16, возможно, и не была столь продвинутой в технологическом отношении, она оказалась очень популярной среди геймеров: только в сентябре RTX 3060 сбила GTX 1650 с ее давнего первого места в чарте оборудования Steam и обзоров графических процессоров. Старшая карта остается на втором месте, и даже доля пользователей увеличилась на 1,13% в прошлом месяце.

Ожидается, что видеокарты серии GTX 16 будут доступны для покупки до тех пор, пока не закончатся запасы AIB и розничных продавцов, в различных интернет-магазинах их все еще много. Не стоит удивляться, если в ближайшие месяцы цены на них также значительно упадут, а на вторичном рынке появится больше видеокарт GTX 16xx, поскольку владельцы обменивают их на более новые модели.

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Однако, у тех, кто хочет купить хороший графический процессор в магазине стоимостью менее 200 долларов, в наши дни действительно осталось не так много вариантов.