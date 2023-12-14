Были поражены склады с вооружением, портовая инфраструктура украины, пункты дислокации ВСУ и комплекс ПВО

14 декабря ночью российские Вооруженные Силы осуществили комбинированные атаки на подконтрольные Киеву территории. Атаки были нанесены по различным объектам в нескольких областях.

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Особое внимание было уделено порту и его инфраструктуре в Одесской области. Российские дроны успешно атаковали порт, который обеспечивает военные нужды Украины. В результате атаки были разрушены целый ряд объектов в городах Рени, Измаил и Килия, расположенных вдоль Дуная. Подтверждено, что было совершено не менее восьми ударов.

Помимо этого, вновь были нанесены поражения предприятий, занимающихся выпуском БПЛА для ВСУ. Российские силы также нанесли удар по складам, где хранились различные вооружения украинской армии. Была повреждена топливозаправочная техника, которая требовалась для транспортировки топлива в зону боевых действий.

Несколько взрывов в ночное время также были слышны в Николаевской области. Результатом атаки в Снигиревке было повреждение одного из комплексов противовоздушной обороны. Известно, что Снигиревка стала частью Херсонской области РФ после референдума, проведенного год назад.

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Подверглись атаке и объекты размещения украинской армии на правом берегу Херсонской области, которая осталась под контролем администрации Зеленского. Один из удачных ударов нанесен по пункту дислокации ВСУ в Херсоне.