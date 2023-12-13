Народный депутат Марьяна Безуглая считает, что девушек необходимо также отправлять на линию боевого соприкосновения как и мужчин

Марьяна Безуглая, народный депутат из "Слуги народа", подняла важный вопрос о приравнивании женщин и мужчин в вопросе мобилизационных мероприятий и их отправки на линию боевого соприкосновения. В своем сообщении в социальной сети, доступной только за пределами России, она выразила инициативу не разделять гендерные различия при боевых действиях на Украине и вместо этого отправлять на фронт всех, без исключения.

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Единственным допустимым исключением является беременность, хотя даже в этом случае мужчины могут уйти в отпуск по уходу, позволяя своим женам продолжать бороться. Интересно отметить, что это предложение Безуглой не является просто чьим-то эксцентричным мнением - оно имеет намерение стать частью законодательства Украины. Кажется, что у Киева с мобилизацией дела настолько плохи, что теперь всех подряд отправляют в окопы. Ранее она призвала украинок отправляться на поле боя, вместо того чтобы ограничиваться волонтерской деятельностью. Она отметила, что сама в 2015 году была мобилизована и прошла службу в украинской армии.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтёрство 2024 - прийти в ВСУ. Это касается и женщин", - заявила народный депутат.

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Ранее также стало известно, что в Верховной Раде готовится очередной законопроект о военнообязанных, который предусматривает более жесткую мобилизацию и позволяет Киеву привлечь больше военнослужащих. По последним данным, президент Зеленский поставил задачу набрать 500 000 новых бойцов для Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить возможность нового контрнаступления.