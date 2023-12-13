Как оказалось, часть прибыли от предприятия шла на финансирование украинской армии

Российская правительственная организация, контролирующая промышленный холдинг, специализирующийся на производстве компонентов для военной техники, получила решение суда о переходе холдинга под государственное владение. Оказалось, что часть прибыли, полученной холдингом, была направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Генеральная прокуратура России выступила с заявлением в суд и за одно заседание смогла доказать, что владельцы российского промышленного холдинга являются экстремистами, финансирующими украинскую армию. Суд решил конфисковать все активы, принадлежащие экс-министру транспорта и связи Украины, Константину Ефименко, и его сестре Елизавете Андреевой немедленно. Было выявлено, что они отправляли деньги на снабжение украинских военных через свой благотворительный фонд.

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В секретном режиме Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России и отдал контроль над холдингом предприятий военно-промышленного комплекса во владение Росимущества, которое включает компании в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Эти организации занимаются выпуском продукции для оборонной промышленности, включая вертолёты, самолеты и бронированную технику.