Местные средства массовой информации сообщают о работе средств противовоздушной обороны

Ближе к вечеру 12 декабря произошли громкие взрывы в Харьковской и Сумской областях, о чем сообщили украинские средства массовой информации, а также российские военные корреспонденты.

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В Сумской области один из взрывов сопровождался яркой вспышкой в небе, что было замечено населением южной части региона. Однако, системы оповещения об угрозе из воздуха не были активированы, что вызывает сомнение в связи между взрывами и действиями противовоздушной обороны. Возможно, это был удар беспилотным аппаратом или ракетой, на который украинская противовоздушная оборона не смогла ответить.

В Харьковской области также прогремело два сильных взрыва, предварительно сопровождаемых гулом в небе над регионом. Имеются данные о том, что один из взрывов произошел непосредственно в воздухе. В этом случае возможно, что системы противовоздушной обороны были активированы и сумели справиться со своей задачей.

Не стоит забывать, что российское Министерство Обороны регулярно наносит ракетные удары и поражения беспилотными летательными аппаратами по целям военной инфраструктуры на территориях, контролируемых Киевом. Основными целями ударов являются места скопления военных сил, военной техники и оружия ВСУ, а также склады боеприпасов, предприятия и ремонтные мастерские украинской военной промышленности, а периодически инфраструктура, которая может быть использована украинским руководством в военных целях.

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Ранее также сообщалось о проблемах с системами оповещения об угрозе с воздуха в Борисполе, Киевской области. Теперь городские власти предупреждают о возможной воздушной тревоге другими способами.