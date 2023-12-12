Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Соединённые Штаты ввели санкции против 250 компании из ОАЭ, Турции и Китая
Вашингтон начал борьбу с государствами, поддерживающими Россию

реклама

  Министерство финансов Соединенных Штатов Америки и Государственный департамент приняли решение о введении санкций в отношении 250 частных лиц и компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая. Причиной для таких действий стала продолжающаяся поддержка этих лиц и организаций Российской Федерации.

реклама

  Принятые меры направлены против российской закупочной сети, свободной коалиции компаний, которые помогают снабжать Россию передовыми технологиями и оружием, нарушая при этом американские санкции и экспортный контроль. Несмотря на наложенные санкции, Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы избежать попадания этих товаров на российский рынок.

  Такие действия были предприняты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, с целью убедить Конгресс проголосовать в пользу пакета помощи, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов для Украины, несмотря на упорное требование республиканцев связать оказание помощи с ужесточением иммиграционного контроля на границе США с Мексикой.

  Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что введенные санкции будут оказывать давление на поставщиков и сети из сторонних государств, обеспечивающих Россию ресурсами, необходимыми для развития военно-промышленного комплекса.

  Министерство финансов ввело санкции против сети из четырех юридических и девяти физических лиц, ведущих свою деятельность на территории Китайской Народной Республики, Гонконга и Пакистана, которые осуществляют поставку оружия и технологий китайского производства в Россию. Среди товаров, которые они поставляют, значатся беспилотные летательные аппараты, оборудование для производства полупроводников и различные компоненты. Одной из связанных с этой сетью компаний является Jarvis HK Co. Ltd, основанная гражданином Китая Ху Сяосюном.

  Санкции также были применены к нескольким турецким частным лицам и компаниям из-за поставки обычных компонентов, таких, как шарикоподшипники, навигационные средства и электронные интегральные схемы. По данным Министерства финансов, такие предметы используются для поддержания работы российской военной машины.

  Несколько компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, также подверглись санкциям за продажу российским фирмам авиационных запчастей и оборудования. Введение санкций также затронуло гражданина Южной Кореи по имени Донджин Ли, который обвиняется в работе как агент по закупкам для санкционированной российской компании. Помимо этого, санкции были введены против швейцарской фирмы Thamestone SA, которая поставляла в Российскую Федерацию важные компоненты, и сингапурской Micro Electronics Technologies PTE LTD, а также нескольких российских компаний.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Государственный департамент также принял решение ввести санкции против нескольких судоходных компаний, которые, по его утверждению, помогали перевозить боеприпасы из Северной Кореи в Россию.

#россия #сша #сво #политика #китай #санкции #турция #оаэ
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Поступают сообщения о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
11
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
20
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
7
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
2
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
4
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
47
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
127
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
6
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
4
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
11

Сейчас обсуждают

Apyruite
22:13
Вывод: надо загружать сразу в несколько облаков
Проблемы с потерей данных в Google Drive, возможно, останутся необратимыми
swr5
22:04
... и сами самоизолируются от всего мира.
Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС или ФАТХ в Газе
swr5
22:02
Надо платить пользователям за то, что они вас смотрят и играют в ваши игры. Вообще давно назрела необходимость создания пользовательской международной ассоциации или если хотите некоего "профсоюза" по...
Microsoft планирует предложить бесплатную трансляцию игр в обмен на рекламу
Анна Невская
21:57
по-русски эти ваши глобулярные кластеры называются шаровыми скоплениями
Hubble открывает древний глобулярный кластер в большом Магеллановом облаке
nikat
21:50
Очень интересная тема и похвальное желание ее раскрыть. Но, к сожалению, крайне несвязная и малограмотная подача материала. Очень похоже на компиляцию иностранных источников с машинным переводом.
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
glavhyilo
21:49
16:14 12.12.2023 США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины.
В МИД РФ считают, что смена Зеленского на Залужного ничего не изменит
Николай Миктынчуков
21:44
Скоро сами на себя санкции наложат таким образом.
Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС или ФАТХ в Газе
Валерий Велькин
21:44
Это не Стрелок это S.T.A.L.K.E.R.!!!
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
MEX-74
21:34
А кто у американцев прокси в том регионе? Вьетнам они не завоевали.
Американская тактическая ракета нового поколения готова нанести удар по Китаю
Илья Дьячков
21:25
Взломают хакеры авто и всё ты в автозвук - оно те надо?
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем