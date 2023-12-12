Вашингтон начал борьбу с государствами, поддерживающими Россию

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки и Государственный департамент приняли решение о введении санкций в отношении 250 частных лиц и компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая. Причиной для таких действий стала продолжающаяся поддержка этих лиц и организаций Российской Федерации.

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Принятые меры направлены против российской закупочной сети, свободной коалиции компаний, которые помогают снабжать Россию передовыми технологиями и оружием, нарушая при этом американские санкции и экспортный контроль. Несмотря на наложенные санкции, Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы избежать попадания этих товаров на российский рынок.

Такие действия были предприняты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, с целью убедить Конгресс проголосовать в пользу пакета помощи, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов для Украины, несмотря на упорное требование республиканцев связать оказание помощи с ужесточением иммиграционного контроля на границе США с Мексикой.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что введенные санкции будут оказывать давление на поставщиков и сети из сторонних государств, обеспечивающих Россию ресурсами, необходимыми для развития военно-промышленного комплекса.

Министерство финансов ввело санкции против сети из четырех юридических и девяти физических лиц, ведущих свою деятельность на территории Китайской Народной Республики, Гонконга и Пакистана, которые осуществляют поставку оружия и технологий китайского производства в Россию. Среди товаров, которые они поставляют, значатся беспилотные летательные аппараты, оборудование для производства полупроводников и различные компоненты. Одной из связанных с этой сетью компаний является Jarvis HK Co. Ltd, основанная гражданином Китая Ху Сяосюном.

Санкции также были применены к нескольким турецким частным лицам и компаниям из-за поставки обычных компонентов, таких, как шарикоподшипники, навигационные средства и электронные интегральные схемы. По данным Министерства финансов, такие предметы используются для поддержания работы российской военной машины.

Несколько компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, также подверглись санкциям за продажу российским фирмам авиационных запчастей и оборудования. Введение санкций также затронуло гражданина Южной Кореи по имени Донджин Ли, который обвиняется в работе как агент по закупкам для санкционированной российской компании. Помимо этого, санкции были введены против швейцарской фирмы Thamestone SA, которая поставляла в Российскую Федерацию важные компоненты, и сингапурской Micro Electronics Technologies PTE LTD, а также нескольких российских компаний.

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Государственный департамент также принял решение ввести санкции против нескольких судоходных компаний, которые, по его утверждению, помогали перевозить боеприпасы из Северной Кореи в Россию.