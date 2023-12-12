Новая технология кратно превосходит в скорости старые версии и будет широко распространена в 2025 году

Представленный Альянсом Wi-Fi окончательный стандарт Wi-Fi 7 обещает значительные улучшения по сравнению с текущим Wi-Fi 6. Планируется, что этот стандарт будет выпущен до конца первого квартала 2024 года.

реклама

Продемонстрированная Intel и Broadcom в прошлом году скорость передачи данных 5 Гбит/с с использованием Wi-Fi 7 (или 802.11be) значительно превосходит максимальную скорость Wi-Fi 6, достигающую около 1,7 Гбит/с. Wi-Fi 7 достигает таких высоких значений, предлагая плавное переключение между частотами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, которыми совместимые устройства могут манипулировать одновременно.

Кроме того, использование спектра 6 ГГц обеспечивает доступ к широким каналам 320 МГц, что удваивает пропускную способность по сравнению с Wi-Fi 6. Новый стандарт также повышает скорость передачи данных на 20 процентов за счет использования кодирования 4K QAM.

Ожидается, что Wi-Fi 7 будет обладать более стабильным соединением, чем предыдущие версии. Многоканальная работа позволит интеллектуально балансировать трафик, что позволит сетям эффективно обслуживать большое количество устройств. В Альянсе Wi-Fi предполагают, что новый стандарт отлично подойдет для приложений дополненной и виртуальной реальности. Важным шагом в этом направлении стала предварительная поддержка Wi-Fi-модема с диапазоном 6 ГГц со стороны FCC.

Компания Intel планирует выпустить ПК с поддержкой Wi-Fi 7 начиная со следующего года, а их широкое распространение на рынке ожидается к 2025 году. Qualcomm также оптимистично настроен по отношению к Wi-Fi 7, включая его в свою программу FastConnect, ряд других производителей уже начали использовать черновые спецификации, включая Netgear, TP-Link, Asus, Amazon и Gigabyte. Недавно Amazon выпустила маршрутизатор Eero Max 7 скоростью до 4,3 Гбит/с по цене 600 долларов США, способный обеспечить беспроводное подключение на площади до 7500 квадратных футов.





рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Для тех, кто хочет обновить настольные компьютеры для поддержки Wi-Fi 7, Gigabyte предложила адаптер PCIe с поддержкой скорости до 5,8 Гбит/с. Эта карта основана на официальной спецификации Альянса, хотя подробности о цене и доступности еще не раскрыты. Кроме того, материнские платы с поддержкой Wi-Fi 7 уже доступны от основных производителей для тех, кто желает создать новые системы.