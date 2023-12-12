Об этом сообщил генеральный директор компании Дженсен Хуанг

Согласно информации вьетнамских СМИ, руководитель компании Nvidia Corp. Дженсен Хуанг видит Вьетнам как возможное место для расширения деятельности своей корпорации из Кремниевой долины и рассчитывает основать юридическое лицо в этом государстве Юго-Восточной Азии.

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Хуанг, сообщил на минувшей конференции по полупроводникам и искусственному интеллекту, которую организовали власти Вьетнама, что Nvidia откроет дизайн-центр. Однако, подробности о технологии данного объекта не раскрываются, в соответствии с сообщением на новостном портале VnExpress. Стоит отметить, что "Зелёный гигант" уже вложил порядка 250 миллионов долларов во Вьетнам, согласно информации от местной прессы.

Визит Хуанга в Ханой совпал с наращиванием усилий вьетнамского правительства в направлении укрепления дипломатического и экономического сотрудничества с Соединенными Штатами и поддержки в развитии отечественной полупроводниковой экосистемы. Согласно Закону о чипах, в Сентябре Госдепартамент Соединённых Штатов Америки объявил о сотрудничестве с Вьетнамом, которое предусматривает предоставление 500 миллионов долларов на основании преимуществ в сфере поставок полупроводников в течение пяти лет. Президент Ассоциации полупроводниковой промышленности США Джон Нойффер и представители американских компаний недавно посетили премьер-министра Чиня.

Вьетнам на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в экспорте программного обеспечения, а также имеет большое количество ученых-компьютерщиков. Если этот проект выйдет на ожидаемый уровень, то создание огромного количества инженеров искусственного интеллекта станет реальностью.

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Корпорация Intel заведует предприятием по сборке и тестированию микросхем в Хошимине. Компания Amkor Technology Inc, штаб-квартира которой расположена в Аризоне, в настоящее время строит завод стоимостью 1,6 миллиарда долларов в северной провинции Бакнинь, в то время как Synopsis Inc. и Marvell разрабатывают центры проектирования полупроводников во Вьетнаме. За прошедшие годы в стране было открыто около 50 компаний, специализирующихся на разработке микросхем.