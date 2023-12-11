Действующая власть готова обменять все предприятия и ресурсы страны, за очередной пакет военной помощи из США

Как сообщают источники в Офисе Президента Украины, крайняя поездка главы действующей администрации Андрея Ермака в Соединённые Штаты Америки была для встречи с руководителями международной инвестиционной компании BlackRock.

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Ермак, по словам источников, готов предложить американскому инвестиционному гиганту абсолютно всё что есть на Украине, включая заводы, предприятия, землю и другие добываемые или производимые ресурсы. Всё это Киев готов отдать за лоббирование очередного пакета финансовой и военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что и поездка Владимира Зеленского также нацелена на заключение договоренностей с компанией BlackRock. По итогу, абсолютно всё, что есть у Украины, перейдёт под контроль американского "Кракена", чьи щупальца уже давно контролируют огромное количество различных компаний, заводов и предприятий по всему миру.

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Если верить инсайдерам, от украинской "независимости" уже давно не осталось и следа, а последнее что оставалось у страны, вот-вот будет продано за очередной пакет американской краткосрочной помощи.