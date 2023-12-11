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Zelikman
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
Инвестиции в индустрию добычи коиптовалют набирает обороты на фоне роста цены Bitcoin

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  Публичные компании в последние три месяца заказали оборудование для майнинга Bitcoin на сумму более $620 миллионов. Этот значительный инвестиционный шаг позволит данным компаниям увеличить свою хешрейт на 40 EH/s. Такое решение было вызвано растущим спросом на майнеры, обусловленным повышением цены на саму криптовалюту и сокращением конкуренции после запрета майнинга в Китае.

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  Этот новый виток развития привлекает внимание инвесторов, которые все чаще видят майнинг Bitcoin как выгодную инвестицию. Получение дополнительных мощностей и увеличение хешрейта позволят этим компаниям увеличить свою долю на рынке криптовалюты и улучшить свои финансовые показатели.

  Рост цены на Bitcoin стал одним из факторов, побудивших публичные компании вкладывать значительные средства в оборудование для майнинга. В свете недавних событий, майнинг стал более привлекательным вариантом инвестиций, и компании стремятся воспользоваться этой возможностью для увеличения своего капитала.

  Однако, помимо ценовых факторов, запрет майнинга в Китае также способствовал росту спроса на майнеры. Китай ранее являлся крупнейшим игроком в индустрии майнинга коиптовалют, и его запрет создал вакуум на рынке. В условиях сокращения конкуренции, публичные компании видят широкие перспективы и вкладывают значительные средства для овладения этим растущим сектором.

  С такими значительными инвестициями от публичных компаний в майнинговое оборудование, можно ожидать еще большего роста и развития этой отрасли. 

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  Новый тренд в интересе к майнингу от публичных компаний отражает их стремление к диверсификации портфеля. Инвестирование в майнинговое оборудование становится неотъемлемой частью стратегии этих компаний. Все указывает на то, что интерес к майнингу и вложения в связанные технологии будет только расти, предоставляя новые возможности и варианты для предпринимателей и инвесторов.

#майнинг #криптовалюта #bitcoin #оборудование
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