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Российские военные силы активно наступают по всем направлениям. Особое внимание следует обратить на успех, достигнутый Вооруженными Силами России в Кременском лесу и восточной части Харьковской области.
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Благодаря боевым операциям, под прикрытием артиллерийского огня и при содействии бронированной техники, пехотные подразделения смогли пройти на 800 метров в районе посёлка Первомайское в сторону реки Оскол, к юго-востоку от Купянска. Параллельно с этим, военные подразделения успешно остановили украинские формирования в Кременском лесу, полностью аннулировав его достижения. Поражение силам Вооруженных Сил Украины было нанесено на пути Кузьмино-Григоровка.
Особую внимательность вызывает факт, что украинская сторона сама подтверждает свое отступление в нескольких направлениях одновременно. Например, ВСУ признают утрату контроля над Вальяновским питомником в районе Артемовска и продвижение российских войск на Северо-Восток от Хромова шириной около трёх километров. Вдобавок Вооруженные Силы Украины подтверждают, что потеряли контроль над авдеевскими очистными сооружениями.
Не стоит забывать, что российские военные сумели войти в Новомихайловку на Южно-Донецком участке, между Угледаром и Марьинкой и подняли российский флаг на западных окраинах Марьинки, на улице Полиграфической.