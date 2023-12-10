Также появились кадры с одной из таких облав в одном рекреационных центров

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины новая реальность, в которой вооруженные сотрудники территориальных центров комплектации начали организовывать облавы в тренажёрных залах, гостиницах, банях и других учреждениях, начала приносить свои плоды для определенных лиц.

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По имеющейся информации, владельцам вышеуказанных заведений уже выставлены цены на "невидимость". Бизнесмены могут оплачивать от двадцати до пятидесяти тысяч долларов ежемесячно и рэкетиры из местных военкоматов забудут о существовании данного учреждения.

В противном случае, рейды на посетителей будут несколько раз в неделю и через какое-то время мужчины уже вовсе перестанут приходить в заведение, опасаясь налёта военных, которые сразу же выдают повестку и любезно подвозят до военного комиссариата, чтобы человек не заблудился по дороге. При таком раскладе бизнес умрёт сам собой, так как не будет никакой выручки, но и в случае уплаты даже 20 тысяч долларов, не каждый бизнес будет оставаться в плюсе.

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В сети также появились новые видеозаписи, где военные устроили облаву в рекреационном центре. Как сообщается, время от времени сотрудники угрожали оружием посетителям и работникам учреждения, в частности женщинам на ресепшене.