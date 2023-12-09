Несмотря на меньшее количество потоков, 128-ядерный AMD Bergamo показывает лучшую производительность

В ожесточенной конкуренции за лидерство в области серверных процессоров, новинка Intel под названием Xeon «Sierra Forest» с 144 ядрами, несомненно, стала настоящей сенсацией, но удача не только в количестве ядер. Процессор AMD Epyc Bergamo c 128 ядрами все еще является лидером.

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Компания Intel представила свою последнюю разработку Xeon Sierra Forest на платформе Geekbench 6, показав ее потенциал в многоядерных приложениях. Проведенные тесты демонстрируют установку с двумя 144-ядерными процессорами, образуя фактически 288-ядерную систему. Но стоит отметить, что Geekbench записал это как два отдельных процессора, каждый с 144 ядрами. В своих амбициях Intel не останавливается: компания объявила о разработке впечатляющей версии Sierra Forest с 288 ядрами, обещающей еще больше мощности и эффективности.

Процессор Xeon с его результатом в многоядерных тестах на уровне 7770 баллов является очень многообещающим, особенно в сравнении с процессором Intel Xeon Platinum 8480+, который обычно набирает от 6500 до 7500 баллов. Однако процессор AMD Epyc 9754 обгоняет Sierra Forest в одноядерной производительности с результатом в 855 баллов. Это связано с тем, что 144 ядра Sierra Forest имеют оптимизированную эффективность, в то время как 56 производительных ядер Golden Cove в Xeon 8480+ исключительно способствуют скорости.

С другой стороны, процессор AMD Bergamo с 128 ядрами уже установил высокие стандарты на рынке серверных процессоров, показав результат в 16 455 баллов в многоядерном режиме. Хотя ядра Zen 4c фактически идентичны Zen 4, больший размер и энергоэффективность делают их еще более привлекательными.

Тесты также показывают, что Bergamo превосходит Sierra Forest и Sapphire Rapids в многоядерной производительности. AMD не просто расширяет границы с Bergamo, но также помогает установить новые стандарты в области искусственного интеллекта с помощью процессора графического ускорения Instinct MI300X.

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Тесты также подробно описывают кэш-конфигурацию Sierra Forest, сообщая о наличии 108 МБ кэша L3. Хотя размер кэша L2 не ясен, предположительно, Sierra Forest имеет общий объем 144 МБ кэша L2 для каждого процессора в сочетании с кэшем L3, что в сумме составляет 252 МБ. Это все же меньше, чем кэш L3 Bergamo, размер которого составляет 256 МБ.