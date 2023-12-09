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Zelikman
Компания Phanteks начала принимать заказы на 5,5-дюймовые дисплеи для ПК
По заявлению производителя, они смогут прекрасно дополнить визуальную составляющую системы и усовершенствовать настройку ПК

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  Панель будет размещаться прямо в корпусе и вставлена в раму из закаленного стекла. Однако, компания Phanteks объявила, что она прекрасно подойдёт и для расположения снаружи ПК благодаря многочисленным возможностям крепежей, включая магнитные вставки для крепления к металлическим поверхностям и выдвигающиеся ножки. Также возможна установка в отверстие для вентилятора диаметром 120 миллиметров.

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  5,5-дюймовые ЖК-панели, призванную усовершенствовать настройку ПК. IPS-дисплей с разрешением 2160 x 1440 пикселей позиционируется как отличный выбор для вашего ПК в качестве "второго экрана". Он обладает яркостью 450 нит, частотой обновления 60 Гц и охватывает 99% цветового пространства sRGB.

  Несмотря на высокотехнологичное отображение, предложение компании Phanteks не стало совершенно новым. Возможности использования "второго экрана" для энтузиастов уже появились, по крайней мере, в самом начале 21-го века. Некоторые из ранних моделей помещались в 5,25-дюймовые отсеки для дисков и, в основном, применялись в сочетании с термодатчиками для контроля нагрева. Более поздние версии предлагали усовершенствованные контроллеры вентиляторов и некоторые мультимедийные функции. В наше время для многих энтузиастов важна не только функциональность, но и внешний вид, поэтому нет сомнений в том, что некоторые люди будут покупать дисплей Phanteks, чтобы дополнить свою настройку RGB. 

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  Phanteks - признанный бренд аксессуаров для ПК, который, возможно, больше всего известен своими корпусами и блоками питания. Комплект ЖК-панели поставляется с кабелями SATA и HDMI и доступен в белом или черном цвете. Цена ориентировочно составляет 110 американских долларов, а первые устройства ожидается поступление в продажу в конце декабря. В настоящий момент компания уже успела распродать всю партию, и информации о том, когда компания Phanteks даст возможность заказать товары со следующей партии, неизвестно.

#компьютеры #дисплей #железо #настройка #система
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