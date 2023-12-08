ВСУ продолжают использовать и модернизировать советские боевые машины пехоты

В последнее время на передовой в зоне СВО наблюдается появление все большего числа модернизированной советской бронетехники предприятиями ВПК Украины.

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Как недавно сообщалось, в различных источниках появились видео и фотоматериалы БМП-1 ВСУ с установленным на ней боевым модулем «Копье». Теперь в зоне Специальной Военной Операции зафиксировано появление украинской МТ-ЛБ с боевым модулем БМ-7 «Парус».

Данный модуль впервые представили на выставке IDEX-2009 разработчики из Харьковского КБ по машиностроению А.А. Морозова. «Парус» является улучшенной версией модуля «Штурм», но имеет меньшие размеры при большем боекомплекте.

Вооружение БМ-7 состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки ЗТМ-1 с запасом боеприпасов в 300-350. Помимо этого, боевой модуль оснащен гранатометом КБА-117, 130-миллиметровым противотанковым ракетным помлексом «Барьер», шестью 81-миллиметровыми пусковыми установками дымовых аэрозольных гранат «Туча» и пулеметом ПКТ или КТ-7,62, установленным рядом с основной пушкой.





Предполагался выпуск «Паруса» изначально на Харьковском заводе им. Малышева, но в 2014 году производство боевого модуля было перенесено на Житомерский бронетанковый завод. Количество модернизированных МТ-ЛБ на вооружении ВСУ пока неизвестно. Однако маловероятно, что они смогут в значительной степени повлиять на положение украинской армии.

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Разумеется, стоит упомянуть и о вышеупомянутой БМП-1 с модулем «Копье». Несколько дней после появления информации о ее присутствии на передовой, появились данные о том, что такая машина была уничтожена российским дроном-камикадзе.