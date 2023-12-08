Бой на южном фланге Артёмовска вовлекает резервные подразделения украинских войск, которые состоят из солдат, ранее потерявших бригады. По информации, после потери большей части позиций в районе высоты 215, командование Вооруженных Сил Украины заслало спешно сформированные подразделения из разного рода бригад для удержания оставшихся позиций. Несколько рот из этих подразделений, включающих солдат из пехотных, мотострелковых и десантных бригад, пытались достичь позиций на Юге Клещеевки.

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Однако российские подразделения, уже контролировавшие участок дорожного полотна на Ивановское к Северу от Клещеевки, с помощью артиллерийских ударов предотвратили продвижение, по меньшей мере, одной из тактических групп украинских сил в сторону Клещеевки. В результате были уничтожены две боевые машины пехоты БМП-1.

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Сам факт использования сформированных подразделений, внедренных для удержания позиций южнее Артёмовска, может свидетельствовать о серьезной нехватке личного состава у украинской армии. Присутствие десантников в рядах защищающихся ВСУ наносит удар по украинской пропаганде, которая осенью прошлого года "разносила в пух и прах" российское командование за аналогичные меры под Сватово и Кременной.