Российская артиллерия пресекли попытку доставить резервы к посёлку Клещеевка
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Бой на южном фланге Артёмовска вовлекает резервные подразделения украинских войск, которые состоят из солдат, ранее потерявших бригады. По информации, после потери большей части позиций в районе высоты 215, командование Вооруженных Сил Украины заслало спешно сформированные подразделения из разного рода бригад для удержания оставшихся позиций. Несколько рот из этих подразделений, включающих солдат из пехотных, мотострелковых и десантных бригад, пытались достичь позиций на Юге Клещеевки.
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Однако российские подразделения, уже контролировавшие участок дорожного полотна на Ивановское к Северу от Клещеевки, с помощью артиллерийских ударов предотвратили продвижение, по меньшей мере, одной из тактических групп украинских сил в сторону Клещеевки. В результате были уничтожены две боевые машины пехоты БМП-1.
Сам факт использования сформированных подразделений, внедренных для удержания позиций южнее Артёмовска, может свидетельствовать о серьезной нехватке личного состава у украинской армии. Присутствие десантников в рядах защищающихся ВСУ наносит удар по украинской пропаганде, которая осенью прошлого года "разносила в пух и прах" российское командование за аналогичные меры под Сватово и Кременной.
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