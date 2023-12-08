Производитель микросхем решил поучаствовать в борьбе за американское финансирование

Один из крупнейших производителей микросхем компания Micron Technology Inc. заключила профсоюзное соглашение о строительстве нового завода стоимостью $15 миллиардов. Данное соглашение даёт компании значительное преимущество в борьбе за федеральное финансирование.

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Это редкий случай согласованного трудового договора в полупроводниковой индустрии США, которую Вашингтон пытается оживить через субсидии в размере $100 миллиардов, предусмотренные прошлогодним Законом о чипах.

Министерство торговли, которое планирует объявить первые награды до конца года, предпочитает заявителей, которые заключили строительные соглашения с профсоюзами, так называемые соглашения о труде. Micron также сообщила, что собирается инвестировать до $100 миллиардов в штат Нью-Йорк в следующие два десятилетия и что этот проект будет регулироваться аналогичным соглашением. Компания стремится создать готовую рабочую силу и выделиться среди других полупроводниковых гигантов, сотрудничая с профсоюзами на всех уровнях, заявил Маниш Бхатия, исполнительный вице-президент Micron по глобальным операциям.

"Это соглашение делает нас самым привлекательным трудовым партнером среди всех претендентов на получение чипов. Нам необходимо получить гранты, чтобы продолжать реализацию этих проектов", - заявил Бхатия в интервью.

Закон о чипах предусмотрел непосредственное финансирование в размере $39 миллиардов, а также кредиты и гарантии на сумму $75 миллиардов для поддержки полупроводниковых производственных проектов и их поставщиков.

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По словам Бхатия, около 3700 строителей планируется привлечь к проекту на его пике. Некоторые части проекта, которые были либо завершены, либо подписаны по контракту до начала переговоров в августе, не были включены, но Бхатия заверил, что профсоюзные работники были задействованы с самого начала. Micron планирует запустить производство на новом заводе в 2026 году и утверждает, что к концу десятилетия может создать до 2000 постоянных рабочих мест.