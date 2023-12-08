Подразделения продвинулись к населённому пункту Ивановское, до откуда ранее не дошло бойцы ЧВК Вагнер

Продолжается наступление российских военных сил на направлении Артемовска. Как указано в сообщениях различных телеграм-каналов, по итогу нескольких атак, удалось вытеснить Вооруженные Силы Украины из их укреплений в окрестностях так называемых садов на окраине Бахмута и продвинуться дальше в сторону Ивановского.

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Село Ивановское находится рядом с окраинами Артемовска, на юге от Хромово, которое уже находится под контролем российских подразделений. Населённый пункт Хромово блокирует путь к Часовому Яру. Весной Частная Военная Компания «Вагнер» не смогла достичь Ивановского, но сейчас это удалось Вооруженным Силам России. Дело пошло, подразделения постепенно расширяют зону контроля в данном районе.

За последние сутки, при поддержке артиллеристов и Воздушно-Космических Сил, российские бойцы ринулись вперед и сместили украинские войска. Атака произошла настолько стремительно, что украинские подразделения не сумели оперативно отступить с занятых опорных пунктов, из-за чего часть из них была ликвидирована в момент боестолкновения, а другая была взята в плен. Среди российских военнослужащих потерь не имеется, однако, есть раненые.

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До этого сообщалось, что российские силы прорвали украинскую оборонительную линию в районе Веселое под Соледаром, а также захватили около десятка украинских опорных пунктов