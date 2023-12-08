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Zelikman
Производство и продажи высокотехнологичных чипов продолжают расти
Тайваньская компания продолжает занимать первое место среди производителей

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  Новые исследования компании TrendForce предоставляют актуальную информацию о производстве микросхем. Данные, опубликованные этим исследовательским учреждением за третий квартал 2023 года, указывают на рост коллективного дохода до $28.29 млрд. Это отражает прирост в 7.9 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

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  По оценкам TrendForce, TSMC продолжает укреплять свое лидерство в этой отрасли, достигнув дохода в $17.24 млрд и увеличившись на 10.2% в сравнении с предыдущим кварталом. В настоящее время азиатская компания контролирует 57.9 процента всего рынка микросхем производства. Такой успех обусловлен ростом спроса на электронику в различных отраслях промышленности, включая ПК и смартфоны.

  Особенно заметным достижением стало фактическое производство и поставка 3-нм чипов для устройств Apple, которые составляют шесть процентов общего дохода TSMC. Кроме того, компания заявила, что около 60 процентов продаж приходится на другие передовые производственные узлы.

  Samsung сохранила свою позицию второго крупнейшего производителя чипов с общим доходом в размере $3.69 млрд, что сравнительно выше на 14.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Корейская компания также отметила растущий спрос на передовые производственные процессы, однако TrendForce осторожно указывает, что основная часть дохода приходит от продуктов Qualcomm 5G и 28-нм микросхем для OLED-дисплеев.

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  GlobalFoundries показала стабильные результаты во втором и третьем кварталах, соообщив о выручке в размере $1.85 млрд, что составляет прирост всего 0.4%. Китайская компания SMIC заняла пятое место с ростом выручки на 3,8% в сравнении с предыдущим кварталом. Другие игроки показали смешанные результаты, но одним из значимых новичков стал Intel Foundry Services, новая услуга по производству микросхем x86 для сторонних компаний. Ее доход составил $311 млн, что означает рост в 34.1% по квартальной статистике. Результаты компании в третьем квартале в основном связаны с производством чипов для Amazon Web Services, которая увеличивает поставку систем в пакетах Graviton4 и Trainium2.

#samsung #tsmc #технологии #искусственный интеллект #рынок #чипы #производство
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