На самом деле, союзники могут только использовать имеющиеся цеха, не вкладываясь в строительство новых предприятий

Как заявляет источник в Офисе Президента Украины, все разговоры о скором запуска производства военной и бронированной техники на территории Украины, транслируются лишь для поддержки морального духа украинцев и создания образа сплочённости.

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По факту, как сообщают осведомлённые люди, никто с нуля не будет возводить или даже восстанавливать за свой счёт какие-либо заводы и предприятия на Украине, до окончания российской Специальной Военной Операции. Те инициативы, которые предпринимают западные партнёры, предусматривают лишь использование уже имеющихся мощностей, или вернее сказать оставшихся в наличии, после многомесячных прилётов бомб и дронов-камикадзе от Воздушно-Космических Сил России.

Европейские и американские партнёры Киева прекрасно понимают, что все потраченные на строительство и обустройство цехов средства, будут пустой тратой денег и сил, ведь недопустить ракетных ударов по заводам вряд-ли получится.

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По словам инсайдера, за более чем 21 месяц конфликта, Украина потеряла часть своих мощнейших заводов и производственных предприятий и даже к уровню до 2022 года уже долгое время не сможет вернуться.