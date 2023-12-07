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Российская армия получила дополнительные партиями противотанковых комплексов "Корнет", исполнение заказа произошло досрочно Тульским конструкторским бюро при поддержке Ростеха.
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Противотанковые комплексы "Корнет" безупречно зарекомендовали себя в боевых условиях на Северо-Востоке, успешно поражая как советскую, так и западную бронетехнику. Российская разработка опровергает мифы о превосходстве западных комплексов.
ПТРК "Корнет" без преувеличения считается одним их лучших в своем классе. В компании продолжают совершенствовать его, втягивая в процесс аналитику, полученную в спецоперациях. Комплекс был усовершенствован в сфере дальности стрельбы, а также обрел новые режимы, позволяющие проходить сквозь любые препятствия на пути. "Корнет" способен пробить дополнительную защиту толщиной до 1300 миллиметров.
Противотанковый комплекс "Корнет" универсален и может быть установлен на различные виды техники, за счет чего становится настоящим проклятьем для бронетехники противника.
Дальность стрельбы варьируется от 100 до 5500 метров в дневное время и до 3500 метров в ночное. Новейшая модификация комплекса способна пробить до 1150 миллиметров брони, защищенной динамической защитой на дистанции до десяти километров.
В настоящее время разработчики активно улучшают систему управления комплексом.