Белый дом планировал выделить $66 миллиардов Украине для продолжения боевых действий

В среду республиканцы в Сенате сорвали возможность ускорить рассмотрение экстренной помощи Украине на сумму $66 миллиардов. Это вызвало нарастающую тревогу о будущем американского финансирования военной помощи для страны, так как в Вашингтоне продолжается тупиковая ситуация из-за дебатов об иммиграционной политике.

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Ни один республиканец не поддержал предложение о рассмотрении законопроекта, которое было отклонено голосами 49 против 51. Для принятия требовалось 60 голосов. Помимо помощи Украине, в пакет финансирования национальной безопасности на $111 миллиардов также входила помощь Израилю, Тайваню и усиление контроля за границами США.

Даже те республиканцы, которые определенно поддерживают продолжение помощи Киеву, проявили решительность в приостановке финансовой поддержки Украине, если им не удастся достичь спорных изменений в иммиграционной и пограничной политике. Консервативные республиканцы добились отсрочки новой помощи на три месяца.

Президент Джо Байден оказывается под давлением, требующим от него принять дополнительные меры для решения проблемы резкого увеличения числа мигрантов, пересекающих границу между США и Мексикой. Многие мигранты, только что прибывшие в страну, разъехались по Нью-Йорку, Чикаго и другим городам, что негативно сказывается на ресурсах и вызывает критику Белого дома со стороны некоторых демократических мэров и других местных лидеров.

Байден заявил, что готов идти на "значительные компромиссы" в области пограничной политики, чтобы достичь соглашения относительно украинских фондов, которые, по его словам, срочно необходимы для поддержания боевых действий на Украине.

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"Это не может ждать. Мелкая, партийная и агрессивная политика не может стоять на пути нашей ответственности в качестве ведущей нации в мире. И весь мир следит за этим", - заявил Байден в своем обращении в среду из комнаты Рузвельта в Белом доме.