В большинстве стран показ фильма прошёл уже давным-давно

Япония всё-таки сможет увидеть фильм о разработке атомной бомбы, который был снят режиссером Кристофером Ноланом. Фильм, носивший название "Оппенгеймер", вызвал опасения и спекуляции о его выходе в Японии. В свете значимости этой темы для японского народа, компания Bitters End Inc. приняла решение выпустить фильм в Японии после внимательных обсуждений и размышлений. Дата премьеры фильма пока не была озвучена.

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Оппенгеймер стал первым фильмом о разработке атомной бомбы, который когда-либо был показан в этой единственной стране, подвергшейся ядерной атаке. Этот биографический фильм о Дж. Роберте Оппенгеймере, известном американском физике, который руководил разработкой ядерной бомбы в 1940-х годах, стал удачным глобальным блокбастером этого лета, аналогично фильму "Барби". В результате этого новый мем "Барбенгеймер" стал популярным, пользователи социальных сетей шутили и сравнивали два фильма.

Однако этот мем не прижился в Японии. Японские пользователи, активно использующие хэштег "#NoBarbenheimer", возмутились еще больше после публикации поста в американском аккаунте фильма "Барби": "это будет лето, чтобы вспомнить". Напомним, что 6 августа и 9 августа - это даты годовщин сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки соответственно. В эти дни Япония проводит торжественные церемонии и ставит акцент на ядерном нераспространении.

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В свою очередь, на Западе распространяется мнение, что сброс атомных бомб на города Японии спасли множество жизней, так как поставили точку на сопротивлении японского народа и неизвестно сколько людей погибло бы не разработай Оппенгеймер это оружие. Исходя из этой логики, японцы должны благодарить США за "Бомбы дружбы".