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Zelikman
Apple прекратит производство iPhone 12, 13 и 14 в Индии если не получит отсрочку от регуляторов
Компании необходимо перейти на разъём для зарядки Type-C, однако, это весьма проблематично для старых моделей, уже выпущенных с разъёмом Lightning

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  Компания Apple располагает сборочными предприятиями iPhone в Индии, которые обеспечивают продажи и экспорт продукции на местном рынке. В настоящее время в продаже присутствуют устройства, начиная с модели iPhone 12. Единственная модель, оснащенная портом USB-C, это iPhone 15, и Apple пообещала, что все будущие модели iPhone будут иметь универсальные разъемы для зарядки. Однако модернизировать все модели продаваемые в Индии стало бы слишком затратно и требовало бы много времени, хотя компания не предоставила конкретных оценок.

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  По информации новостного агентства Reuters, на закрытом заседании Apple заявила министерству информационных технологий Индии, что не может выполнить требования по обновлению старых моделей к установленному сроку. Если регулирующие органы не уступят, компания не сможет достичь установленных индийской схемой стимулирования производственных квот (PLI). PLI является планом премьер-министра Индии Нарендры Моди по развитию производства и продаж смартфонов в стране.

  По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, примерно 12-14% производства iPhone в 2023 году будет осуществляться в Индии. Компания Counterpoint Research сообщила о росте продаж iPhone на индийском рынке в 2023 году на более чем 32%. Несмотря на то, что доля Apple на рынке смартфонов в Индии составляет всего лишь шесть процентов, это значительно больше, чем всего два процента четыре года назад.

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  Казалось бы, у Apple есть все аргументы в переговорах. Однако, несмотря на свою небольшую долю рынка, индийская схема стимулирования PLI планирует продолжать рассчитывать на дальнейшие продажи iPhone. Тенденции покупок в Индии показывают, что потребители предпочитают более доступные, но уже устаревшие модели телефонов, а не самые новые. Если регуляторы не сделают некоторые уступки Apple, это может привести к прекращению продаж моделей iPhone 12, 13 и 14, что негативно скажется на рынке.

#смартфоны #apple #индия #lightning #компания #type-c
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