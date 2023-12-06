Теперь за фильтрацию спам-сообщений будет отвечать искусственный интеллект, который защитит пользователей от уловок спамеров и рекламщиков

Самый популярный почтовый сервис в мире представил, возможно, самое существенное обновление за несколько лет. Gmail теперь оснащен новой системой классификации текста RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer), нацеленной на отсеивание спамеров за счет продвинутого искусственного интеллекта.

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RETVec является новым прорывом в обнаружении спама и позволяет бороться с тактиками текстовых манипуляций, используемых спамерами для обхода традиционных фильтров. Часто спамеры используют ограничения фильтров, вводя специальные знаки, эмодзи и остальные обманчивые методы, чтобы создать впечатление легитимности своих писем и избежать обнаружения.

RETVec разработан Google и напрямую решает эту проблему. Это вариант машинного обучения, который использует визуальное сходство для распознавания спама, вместо простого распознавания символов. Этот новый подход позволяет Gmail эффективно фильтровать электронные письма, использующие тактику обмана, и значительно повышает его способность блокировать спам-рассылки и попытки фишинга.

По данным Google, использование RETVec улучшило эффективность обнаружения спама на 38% и снизило количество ложных срабатываний почти на 20%. Это означает, что пользователи теперь с меньшей вероятностью сталкиваются с нежелательной почтой в своих ящиках, что уменьшает риск упустить важные сообщения, которые могут быть ошибочно помечены как спам.

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Кроме того, RETVec включает облегченную модель встраивания слов, состоящую из всего 200 000 параметров, что позволяет уменьшить размер модели Transformer без ущерба для производительности. Такой подход особенно важен для мобильных и веб-приложений. Gmail уже давно занимается фильтрацией нежелательной почты и в 2019 году начал блокировать дополнительные 100 миллионов спам-писем ежедневно с помощью TensorFlow. С внедрением RETVec Google надеется установить новый стандарт в области безопасности электронной почты.