Об этом сообщают российские и украинские источники

Как сообщают источники с линии боевого соприкосновения, на границе между Донбассом и Харьковской областью российские военные из группировки "Отважные" продвинулись вперёд на два километра, успешно прорвавшись сквозь оборону Вооруженных Сил Украины. Также на Широком овраге бойцам удалось пройти 800 метров.

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Украинские источники также подтверждают данные изменения на украинском театре боевых действий, фиксируя продвижение российских войск на Краснолиманском направлении. По данным одного из аналитиков украинской стороны, на Лиманском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Тернов и Ямполовки на 2 километра вглубь.

"В подразделениях ВСУ в направлении Тернов и Торского сейчас сложная ситуация, российские войска сегодня отмечают тактические успехи", - указывает другой эксперт. Также российские военные успешно продвигаются северо-западнее населенного пункта Диброва в Кременском районе ЛНР. Ранее командование России поставило задачу подразделениям уничтожить украинский опорный пункт на правом берегу реки Жеребец и продвинуться в сторону Оскола.

Наступление российских войск на Краснолиманском направлении стали намного активнее последние полторы недели. Вероятно, они сумели воспользоваться ротацией украинских подразделений, что освободило значительную область территории от армии Украины.

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Фактически, на различных направлениях линии соприкосновения в зоне СВО просматривается отступление формирований ВСУ. Его нельзя называть "паническим бегством", однако, российские войска сумели продвинуться вперед и оттеснить подразделения неприятеля. Наступление зимы, вероятно, играет на руку нашим войскам, поскольку технике будет легче передвигаться по застывшей от мороза почве.