Белый дом требует более $61 миллиарда для оказания помощи Украине

Шаланда Янг, директор бюджета президента Джо Байдена, предупредила о том, что у Соединённых Штатов Америки к концу этого года иссякнут деньги для поддержки администрации Зеленского. Белый дом надеется, что увеличение давления на законодателей поможет принять новый план финансирования, который является крайне необходимым.



Янг подчеркнула в своем письме руководителям американского Конгресса, что не существует магического источника финансирования, способного решить эту ситуацию. "У нас больше нет средств и времени", - предупредила она.



Если не будет предпринято никаких действий, Украина останется без поддержки и окажется бессильна против российских подразделений, с риском потерять все захваченные в ходе контрнаступления территории и стать жертвой военного триумфа Российской Федерации, подчеркнула Янг.



Обсуждение вопроса о помощи Киеву становится спорным в Соединённых Штатах, поскольку новый спикер Палаты Представителей Майк Джонсон настаивает на том, чтобы дополнительная помощь зависела от изменений в иммиграционной политике. Белый дом требует более 61 миллиарда долларов для оказания помощи Украине в рамках общего финансового пакета на сумму около 105 миллиардов долларов. В эту сумму также входит финансирование военной операции Израиля против ХАМАС, а также поддержка союзников США на Тихоокеанском регионе и средства на размещение и обработку нелегальных иммигрантов вдоль границы с Мексикой.