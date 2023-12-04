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Zelikman
В Белом доме заявили, что средства для помощи Киеву до конца года будут истощены
Белый дом требует более $61 миллиарда для оказания помощи Украине

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  Шаланда Янг, директор бюджета президента Джо Байдена, предупредила о том, что у Соединённых Штатов Америки к концу этого года иссякнут деньги для поддержки администрации Зеленского. Белый дом надеется, что увеличение давления на законодателей поможет принять новый план финансирования, который является крайне необходимым.

Янг подчеркнула в своем письме руководителям американского Конгресса, что не существует магического источника финансирования, способного решить эту ситуацию. "У нас больше нет средств и времени", - предупредила она.

Если не будет предпринято никаких действий, Украина останется без поддержки и окажется бессильна против российских подразделений, с риском потерять все захваченные в ходе контрнаступления территории и стать жертвой военного триумфа Российской Федерации, подчеркнула Янг.

Обсуждение вопроса о помощи Киеву становится спорным в Соединённых Штатах, поскольку новый спикер Палаты Представителей Майк Джонсон настаивает на том, чтобы дополнительная помощь зависела от изменений в иммиграционной политике. Белый дом требует более 61 миллиарда долларов для оказания помощи Украине в рамках общего финансового пакета на сумму около 105 миллиардов долларов. В эту сумму также входит финансирование военной операции Израиля против ХАМАС, а также поддержка союзников США на Тихоокеанском регионе и средства на размещение и обработку нелегальных иммигрантов вдоль границы с Мексикой.

#украина #финансы #сша #зеленский #помощь
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