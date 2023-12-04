На встрече стороны обсудят конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также опасения по поводу очередной пандемии

Лидеры Европейского Союза планируют провести очное совещание с председателем Китая Си Цзиньпином на этой неделе, первом подобном саммите с 2019 года. Целью встречи является смягчение напряженности между ЕС и Пекином.

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Руководящие фигуры Китая встретятся в четверг с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по заявлению Министерства иностранных дел Китая. Премьер-министр Ли Цян также будет присутствовать на саммите вместе с двумя европейскими лидерами. Этот саммит является следствием ряда встреч между сторонами в этом году, включая торговые и внешнеполитические вопросы. Глава торгового представительства ЕС посетил Китай в сентябре, а в октябре последовал визит главного дипломата блока.

Европейский союз разработал новую стратегию снижения рисков, связанных с Китаем, с целью уменьшения зависимости в важных секторах и поставках, однако при этом подчеркнул, что не планирует отрываться от второй по величине экономики мира. Запуск расследования Блоком китайских субсидий на электромобили в целях предотвращения дешевого импорта только усугубил торговые напряжения.

В повестку дня визита на этой неделе включены вопросы торговли, позиция Китая в отношении конфликта России и Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке. Это было отмечено в письменном заявлении делегации ЕС в Китае, отправленном в понедельник по электронной почте. В этом же письме было отмечено, что Боррелл будет сопровождать Мишеля и Фон Дер Ляйен.

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"Лидеры обсудят способы обеспечения более сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений, а также области, представляющие общий интерес, такие, как изменение климата, продовольственная безопасность, глобальное здравоохранение и готовность к пандемии", - говорится в заявлении.