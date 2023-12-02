Помимо этого, Объединенная Авиастроительная Корпорация осуществила поставку учебно-боевых самолётов Як-130





Вооруженным Силам Российской Федерации были переданы новые самолеты от Объединенной Авиастроительной Корпорации. Этими самолётам летательными аппаратами являются усовершенствованные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Выпуск этих самолетов осуществляется на Иркутском авиационном заводе, который состоит в составе Объединенной Авиастроительной Корпорации. В настоящее время точное количество переданных самолетов не разглашается.

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Передача самолетов прошла вскоре после успешного прохождения необходимых испытаний на земле и в воздухе, и они уже отправились на места дальнейшей эксплуатации. Генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь, подтвердил, что их организации в срок выполнили контракты и начали работу над созданием других экземпляров, запланированных на следующий год.

Истребители Су-30СМ2 являются модернизированными версиями Су-30СМ, улучшение всех самолётов планируется до 2027 года. Согласно некоторым данным, ВКС России имеют в своем арсенале до 130 истребителей Су-30СМ.

Объединенная авиастроительная корпорация подчеркнула, что улучшенные истребители могут поражать воздушные, морские и надземные цели на значительном расстоянии.

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Учебно-боевой самолет Як-130, в свою очередь, является одним из самых простых самолётов для подготовки летного состава ВКС России к практическому использованию следующего поколения боевых самолетов "4+" и "5".