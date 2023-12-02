В передней панели компьютера находится целых 885 движущихся элементов





Компания CyberPowerPC продемонстрировала на выставке CES 2022 модель под названием Kinetic. Ее главной особенностью является наличие 18 моторизованных треугольных вентиляционных отверстий спереди, которые автоматически закрываются и открываются в зависимости от температуры системы.

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Ожидалось, что корпус класса Mid-Tower выйдет на рынок в третьем квартале 2022 года по цене 249 долларов. Однако спустя несколько лет после презентации корпус по-прежнему недоступен широкому кругу пользователей. Так как никаких официальных объявлений о запуске не было сделано, один из видеоблогеров решил самостоятельно создать аналогичное устройство.

Автор канала Ideal Idea потратил много времени на разработку уникального и сложного дизайна. В качестве основы был использован существующий корпус ПК, вокруг которого была построена конструкция из фанеры, вырезанная с помощью лазерного резака. В итоге получилась своего рода большая съемная крышка для корпуса.

Большое внимание было уделено созданию кинетической передней панели. Она фактически состоит из двух разных частей с разными дизайнами. Одна из них, менее сложная, вдохновлена витражом, а другая представляет собой набор маленьких шестиугольных поршней, которые движутся внутрь и наружу.

Получившийся результат впечатляет, особенно учитывая сложность процесса. В первом варианте конструкции было всего 14 движущихся частей. Во втором варианте использовалось целых 885 движущихся частей, что привело к множеству ошибок и трудностей. Внутреннюю структуру пришлось изменить, чтобы все функционировало должным образом, и в конечном итоге все смогло быть исправлено.

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Видео доступно по ссылке.

