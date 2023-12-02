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Компания CyberPowerPC продемонстрировала на выставке CES 2022 модель под названием Kinetic. Ее главной особенностью является наличие 18 моторизованных треугольных вентиляционных отверстий спереди, которые автоматически закрываются и открываются в зависимости от температуры системы.
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Ожидалось, что корпус класса Mid-Tower выйдет на рынок в третьем квартале 2022 года по цене 249 долларов. Однако спустя несколько лет после презентации корпус по-прежнему недоступен широкому кругу пользователей. Так как никаких официальных объявлений о запуске не было сделано, один из видеоблогеров решил самостоятельно создать аналогичное устройство.
Автор канала Ideal Idea потратил много времени на разработку уникального и сложного дизайна. В качестве основы был использован существующий корпус ПК, вокруг которого была построена конструкция из фанеры, вырезанная с помощью лазерного резака. В итоге получилась своего рода большая съемная крышка для корпуса.
Большое внимание было уделено созданию кинетической передней панели. Она фактически состоит из двух разных частей с разными дизайнами. Одна из них, менее сложная, вдохновлена витражом, а другая представляет собой набор маленьких шестиугольных поршней, которые движутся внутрь и наружу.
Получившийся результат впечатляет, особенно учитывая сложность процесса. В первом варианте конструкции было всего 14 движущихся частей. Во втором варианте использовалось целых 885 движущихся частей, что привело к множеству ошибок и трудностей. Внутреннюю структуру пришлось изменить, чтобы все функционировало должным образом, и в конечном итоге все смогло быть исправлено.
Видео доступно по ссылке.