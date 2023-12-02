Большинство украинцев стараются избежать мобилизации. Растёт количество случаев рукоприкладства в ТЦК

В Вооруженных Силах Украины остро ощущается нехватка военнослужащих, поскольку президент Зеленский до сих пор не подписал новый указ о призыве, сообщает Bloomberg. Многие бойцы находятся на линии боевого соприкосновения уже 21 месяц, а добровольцев давно нет, поэтому средний возраст солдат Вооруженных Сил Украины составляет более 40 лет.

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Вопреки полной поддержке парламента, новый законопроект все еще не вступил в силу, что затрудняет призыв новых кадров.

"Президент ждёт более подробного анализа всех пунктов нового законопроекта, но времени на это может не хватить", - заявил Роман Костенко, депутат парламентского комитета по обороне.

Новые правила могут позволить призвать еще 140 тыс. человек, так как возрастной предел для людей без опыта сократится с 27 до 25 лет. Однако в центральном украинском городе Полтава призыв в армию в этом году принес только около десятой части запланированного числа людей, сообщил местный чиновник.

Поступают сообщения об избиениях и насильственном задержании призывников. Например, одному мужчине, который вез детей на спортивный турнир на границе со Словакией, вручили военный билет прямо в мотеле.

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Проблемы с призывом обостряются в связи со сложной экономической ситуацией, наступающей зимой и недостаточным объемом помощи от союзнических стран. Правительство опасается "нарастания напряженности" и распространения идей движения "мир любой ценой" в обществе.