Связано это с неожиданным увольнением и возвращением генерального директора Сэма Альтмана

OpenAI переносит запуск своего онлайн-магазина, который предлагает пользователям многочисленные настраиваемые чат-боты, из-за перерыва, вызванного увольнением и возвращением на должность главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

реклама

По электронной почте OpenAI сообщила о своем решении в четверг, отправив это уведомление тем, кто работал над разработкой GPTS - настраиваемых версий их популярного чат-бота ChatGPT. Компания объявила, что планирует запустить свой GPT-магазин в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как было изначально запланировано.

"Хотя мы ждали запуска этим месяцем, несколько неожиданных событий вынудили нас быть занятыми!" - говорилось в электронной почте.

OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, объявила 6 ноября на своей первой конференции для разработчиков, что теперь пользователи могут создавать свои собственные версии ChatGPT без необходимости изучать программирование. Этот шаг позволит стартапу с искусственным интеллектом конкурировать на насыщенном рынке.

Ранее компания OpenAI заявила, что планирует запустить магазин в конце этого месяца. В нем пользователи смогут найти настраиваемых чат-ботов от других пользователей и зарабатывать деньги на своих собственных - аналогично приложениям в магазине приложений Apple Inc. В уведомлении, опубликованном в четверг, OpenAI сообщила, что изначально планировала запустить магазин в декабре, но сроки были изменены.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

17 ноября глава компании Сэм Альтман был уволен. В заявлении компания утверждала, что он не являлся "постоянно откровенным" с советом директоров OpenAI, что "мешало ему выполнять свои обязанности". Это решение вызвало волну возмущения в компании на протяжении пяти дней, включая смену руководящих должностей и угрозы увольнения со стороны сотрудников, если Альтман не будет повторно принят на работу. В среду Альтман официально восстановился на должность главного исполнительного директора вместе с обновленным составом совета директоров.