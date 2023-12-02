Мошенники выкладывают объявления с видеокартами от данного бренда по невероятно низкой цене

Случаи мошенничества уже попали в поле зрения производителя видеокарт Sapphire, который обнаружил, что некие мошенники продают продукцию компании с огромными скидками на Amazon в Соединенных Штатах.

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Заранее публикованное предупреждение, опубликованное в октябре компанией Sapphire, свидетельствует о том, что мошенничество началось задолго до начала сезона праздничных распродаж, таких как "Черная пятница" или "Киберпонедельник". Одной из моделей, на которую обратили внимание, была Radeon RX 7800 XT, которая стоит всего $300, что почти в два раза ниже ее обычной цены около $500.

Экстремально низкие цены могут побудить Amazon автоматически предоставлять преимущество мошенническим объявлениям, когда пользователи добавляют товары в корзину. Компания Sapphire заявляет, что даже если клиент переходит на Amazon по прямой ссылке с официального сайта компании, это может произойти. Компания не может устранить эту проблему собственными средствами. Поэтому Sapphire рекомендует всем покупателям убедиться, что их графические процессоры поставляются и продается именно на Amazon.

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Из-за продолжающихся жалоб, компания Sapphire вынуждена была опубликовать еще одно предупреждение на этой неделе. Она подчеркнула, что мошенничество уже продолжается несколько месяцев. Издание Tom's Hardware сообщило о появлении поддельных объявлений во время Amazon Prime Day или других важных событий, где были предлагаемые к продаже видеокарты RX 7900 XT, 7800 и 7600 по невероятно низким ценам.