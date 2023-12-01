ВСУ постепенно выдавливаются с данного населённого пункта

Сведения, поступающие из района проведения специальной операции, свидетельствуют о том, что российские военные силы продвигаются на Запад Марьинки, сокрушительно прижимая украинские вооруженные силы к западным окраинам города.

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Формирования ВСУ в зоне оставшихся небольших участков города подвергается артиллерийским обстрелам и авиационным атакам со стороны российских ВКС. На данный момент, по информации, полученной в 13:00 по московскому времени, украинские силы, понеся значительные потери, частично покинули участок западной Марьинки и частично остаются в районе улицы Ивана Франко, включая перекресток, направленный на Красногоровку. Из этого направления осуществляются удары по войскам Украины, включая применение реактивной артиллерии.

Подразделения ВСУ, понесшие значительные потери, уходят в соседнее село Георгиевка по дороге на Курахово.

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В настоящее время идут бои с оставшимися украинскими вооруженными силами на Западе улицы Каштановой. Военнослужащие российских подразделений отмечают, что украинские формирования, подвергаемый систематическим ударам, утратили возможность контратаковать в этом направлении и единственное, что ему остается, это попытаться удержать несколько сотен квадратных метров на западе города. Однако такие попытки военно-тактическом плане лишены значимости и направлены, скорее, на создание медийного шума, важного для администрации Зеленского.