По мнению местных властей, данный закон не защищает права и свободы американских граждан

Решение федерального судьи по блокировке запрета TikTok в Монтане является результатом проведенного обсуждения первоначального шага местных властей по запрету очень популярного приложения широкой публике.

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Компания TikTok утверждала, что запрет, направленный на запрещение жителям использовать приложение начиная со следующего года, нарушает их права на свободу слова, исходя из неверного утверждения о том, что китайская собственность платформы представляет угрозу национальной безопасности.

В мае Монтана стала первым штатом, который полностью запретил работу TikTok после национальных запретов, применённых в отношении правительственных учреждений и сетей, принятых в прошлом году. Подобные ограничения были введены также в Европейском Союзе, Великобритании, Канаде и других странах.

Данные запреты ставят на одну чашу весов вопросы конфиденциальности и национальной безопасности, а на другую – личные свободы. Исследование Пью Рисерч Сентер, проведенное в 2022 году, показало, что каждый день TikTok используют две трети американских подростков, причем 16% из них почти постоянно находятся на этой платформе. Принятое в четверг решение приостанавливает вступление в силу закона Монтаны с 1 января, в то время как продолжается судебное разбирательство.

"Не смотря на то, что штат попытался представить 419 как закон о защите прав потребителей, текущие данные оставляют безусловные сомнения в том, что законодатели и генеральный прокурор Монтаны были больше заинтересованы в борьбе с китайской связью TikTok, чем в защите прав потребителей Монтаны", – написал окружной судья Дональд Моллой.

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Представитель компании TikTok приветствует это решение.