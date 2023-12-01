По мнению генерального директора Яккарино, Илон уже извинился за свои публикации и четко объяснил позицию компании

В ходе беседы с Эндрю Россом Соркином на саммите New York Times по сделкам, Илон Маск получил вопрос о реакции рекламодателей на отчет, который демонстрировал, как некоторые объявления на X появлялись вместе с контентом, обвиняющимся в пронацистской направленности. Данная ситуация возникла уже после того, как Маск столкнулся с критикой из-за публикации положительного отзыва на сообщение, в котором заявлялось, что еврейские общины разжигают ненависть к белым. Затем Маск попросил прощения за свою публикацию, назвав ее "возможно, одной из самых глупых, если не самой глупой вещью, которую я когда-либо делал на платформе".

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IBM первой приостановила рекламу на X, затем последовали Apple, Walt Disney, Comcast, Warner Bros и другие. Маск заявил Соркину, что такой шаг "погубит компанию, и весь мир узнает, что именно рекламодатели погубили ее". Конечно, может показаться, что Маск желает вернуть рекламу, но когда Соркин спросил его об этом, миллиардер отметил: "Я не желаю, чтобы они размещали рекламу".

"Если кто-то пытается шантажировать рекламой, пусть шантажируют меня деньгами и пиршествуют на своей же переговорной. Пусть идут к черту. Идите Вы. Надеюсь, это ясно", - добавил Маск. Похоже, Илон обратился к генеральному директору Disney Бобу Айгеру, заявив: "Эй, Боб, если ты сейчас слушаешь, я разделяю твои чувства"

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Генеральный директор X, Яккарино, опубликовала ответ на то, что она назвала "откровенным интервью" Маска. Она заявила, что он извинился, объяснил и четко изложил позицию компании, добавив, что "X обеспечивает информационную независимость, которая может быть неудобна для некоторых людей. Мы - платформа, которая позволяет людям принимать собственные решения".