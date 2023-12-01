Для установки понадобится 130 ГБ свободного места

Свежее пятое обновление Baldur's Gate 3 стало доступным для скачивания. Larian Studios предупреждает, что, хотя размер загрузки составляет всего 30 ГБ, для установки понадобится 130 ГБ свободного места. Если пользователь не располагает таким объемом на диске, ему следует удалить игру и заново загрузить ее, но огромное количество улучшений определенно стоит повторной установки.

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Игроки, которые уже завершили основную сюжетную линию, могут теперь испытать новую главу эпилога, чтобы узнать последствия своих выборов, сделанных на протяжении всего приключения, и окончательно попрощаться со своей группой. Те, кто только начинают игру заново, могут выбрать из двух режимов с настройками сложности. Режим "чести" - это новый жесткий уровень сложности, который меняет ход битвы, дает боссам новые способности и вводит постоянную смерть. В то же время пользовательский режим позволяет игрокам настроить различные параметры бросков костей и другие аспекты игрового процесса, чтобы создать более аутентичный опыт D&D.

Новое обновление также значительно улучшает производительность, особенно на системах с ограниченным объемом оперативной и видеопамяти. Увеличение эффективности было достигнуто благодаря оптимизации, проведенной для предстоящего порта на Xbox, который компания отложила, чтобы уделить больше времени настройке режима разделения экрана для Xbox Series S. Физический диск Xbox Series X будет уже содержать пятое обновление.

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Среди других нововведений для Baldur's Gate 3 включено динамическое разрешение на PlayStation 5, а также добавлена поддержка корейского языка и проведено сотни других улучшений и исправлений. Обновление интерфейса инвентаря позволяет игрокам получить доступ к инвентарю неактивных членов группы.