Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Пятое обновление Baldur's Gate 3 стало доступно для скачивания
Для установки понадобится 130 ГБ свободного места

реклама

  Свежее пятое обновление Baldur's Gate 3 стало доступным для скачивания. Larian Studios предупреждает, что, хотя размер загрузки составляет всего 30 ГБ, для установки понадобится 130 ГБ свободного места. Если пользователь не располагает таким объемом на диске, ему следует удалить игру и заново загрузить ее, но огромное количество улучшений определенно стоит повторной установки.

реклама

  Игроки, которые уже завершили основную сюжетную линию, могут теперь испытать новую главу эпилога, чтобы узнать последствия своих выборов, сделанных на протяжении всего приключения, и окончательно попрощаться со своей группой. Те, кто только начинают игру заново, могут выбрать из двух режимов с настройками сложности. Режим "чести" - это новый жесткий уровень сложности, который меняет ход битвы, дает боссам новые способности и вводит постоянную смерть. В то же время пользовательский режим позволяет игрокам настроить различные параметры бросков костей и другие аспекты игрового процесса, чтобы создать более аутентичный опыт D&D.

  Новое обновление также значительно улучшает производительность, особенно на системах с ограниченным объемом оперативной и видеопамяти. Увеличение эффективности было достигнуто благодаря оптимизации, проведенной для предстоящего порта на Xbox, который компания отложила, чтобы уделить больше времени настройке режима разделения экрана для Xbox Series S. Физический диск Xbox Series X будет уже содержать пятое обновление.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Среди других нововведений для Baldur's Gate 3 включено динамическое разрешение на PlayStation 5, а также добавлена поддержка корейского языка и проведено сотни других улучшений и исправлений. Обновление интерфейса инвентаря позволяет игрокам получить доступ к инвентарю неактивных членов группы.

#игры #гейминг #обновления #baldur&#x27;s gate 3 #патчи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
по мнению Sega, на продажу Sonic Superstars повлиял Mario
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
47
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
19
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
11
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
8
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
4
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
4
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
4
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
The Telegraph: Украина до сих пор не получила обещанные Абрамовичем 2,3 млрд от продачи ФК "Челси"
5
Оператор «Билайн» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
+
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
11
Администрация города Сумы попала под критику киевской власти из-за провала мобилизации
+
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
3
Apple не может позволить себе слишком сильно урезать iPhone SE 4
+
Россия демонстрирует рекордный экспорт пшеницы и угля несмотря на американские санкции
2
Браузер Samsung с Android добрался до магазина Microsoft Store на Windows
+

Популярные статьи

Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
13
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
32
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
14
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
8
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
10
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
6
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
4
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
15
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
1

Сейчас обсуждают

devchidable
09:50
Это реальная жизнь, а не мир розовых пони на радуге. Для второго есть телевизор.
Северная Корея становится крупным поставщиком оружия
Sergey Voropaev
09:49
Так всё прекрасно: у сайта появился хоть какой-то трафик, из-за фанатов сони и бокса. Разрозились консольные войны. Я сам владею PS5, но уважаю Нинтендо и Бокс.
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
Олег Акулов
09:45
Фанаты сосони схавают эти бессмысленные подписки/ спудики, зомбики за фулл Прайс. Сосони и в правду идут на дно, конечно олени ведутся, и покупают плойки, молодцы, но факт того что это калл, так и ост...
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
Razg0n
09:44
С промокодами выходит дешевле + бонусы на почти половину стоимости.
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
Oleg Bobrov
09:44
В отличие от компании "Сила Якутии", компания Power China не вызывает сомнений. Китайская государственная компания ....... А что "Сила Якутии" частная кампания? Прачечная?
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
Сергей Казанков
09:43
О, долбаёб новую статью запилил...
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
LastAtlant
09:42
во первых почти все стовары на маркете де факто дороже аналогов из магазина на три буквы, яндекса, тем более озона. во вторых, в советское время была статья за такое, пора бы вернуть в обиход
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
Амбасадор Пеланда
09:37
Зачем тестировать старые игры, наподобии фоллаут 4?
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
Евгений Бураков
09:35
2,5гбит сеть + Nas+ обычная рабочая станция. На Nas загрузки, документы и т.д. Так что имеет смысл разнести.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Даниил Лавкрафт
09:34
У вас "о" дирное в средине слова. Ещё один нелепый способ в помощь недалёким выделить ударение в слове? Эх, по крайней мере это не так убого как заглАвные бУквы.
В CDPR заявили, что The Witcher 4 на несколько уровней превзойдет легендарную The Witcher 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем