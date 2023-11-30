Причиной тому склонность данных аксессуаров собирать грязь и размазывать макияж, что отталкивает покупателей от их примерки

Как сообщают продавцы западных магазинов компьютерной техники и электроники, гарнитуры для виртуальной реальности под названием Quest от компании Meta Platforms Inc., признанной на территории России экстремистской организацией, да и от других брендов в том числе, остались невостребованными в этом сезоне распродаж. Причастностью к этому явлению служит тот факт, как заявляют продавцы, что покупателям неудобно примерять эти гарнитуры в магазинах.

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Гарнитуры склонны собирать грязь и размазывать макияж. Во время пика пандемии Covid-19 люди особенно неохотно надевали их в магазинах, несмотря на то, что Meta платила за наличие чистящих средств для дезинфекции гарнитур между каждым использованием, сообщил бывший сотрудник Meta, не желающий выступать открыто и просивший сохранить анонимность.

Особое отношение к ношению гарнитур виртуальной реальности на публике сохраняется у многих людей и после окончания экстраординарной ситуации в сфере здравоохранения. Meta продает Quest в США через магазины мобильных операторов, такие как AT & T, T-Mobile и Verizon. Идея заключалась в том, что люди уже привыкли к исследованию и покупке других гаджетов там. Однако, взять в руки телефон, к которому прикасались другие люди, совершенно не то же самое, что приложить к лицу что-то, к чему другие люди прикладывали свое.

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Продажи гарнитур Quest в магазинах мобильных операторов крайне низки, по словам бывших сотрудников Reality Labs, подразделения, которое производит продукты Meta для виртуальной реальности. Например, в некоторых магазинах T-Mobile еженедельно продаётся всего около дюжины гарнитур. В результате, некоторые заведения этой компании начали переносить гарнитуры в заднюю часть магазина, чтобы освободить место для более популярных товаров, сообщил один из участников, работавших над этой инициативой.