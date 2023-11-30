Данная бронированная техника будет отличаться высокой мобильностью и серьёзной огневой мощью

Как сообщается, не так давно французские Вооруженные Силы провели ряд испытаний и тестов "наземного перехватчика" - бронированного автомобиля Cockerill i-X. В ходе испытаний была проведена проверка проходимости бронетехники и тестирование ее огневой мощи.

реклама

Бельгийская компания John Cockerill Defense взяла на себя разработку этого проекта, который осуществлялся совместно с Nexter Systems (KNDS), Arquus из Франции, Patria из Финляндии и Krauss-Maffei Wegmann из Германии. Основным отличием данного бронеавтомобиля является имеющееся вооружение, в виде 25-мм или 30-мм автоматической пушки и противотанковых ракетных установок. Боевой модуль может поворачиваться на 360 градусов и имеет угол наклона от -10 до +60, что даёт возможность эффективно атаковать цели как на земле, так и в воздухе.

Как заявляют разработчики проекта, бронированная машина построен на шасси, специально разработанном для участия в ралли Париж-Дакар. Скорость техники может достигать 200 километров в час по дороге и 160 километров в пустынных условиях, с запасом хода в 600 километров. Степень защиты корпуса соответствует второму уровню стандарта STANAG 4569, что позволяет держать7,62x39 миллиметра на расстоянии 30 метров, а защита от мин соответствует третьему уровню и защитит от взрывов весом 8 килограмм тротила.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Внедрение передовых технологий даёт улучшенное управление машиной, цифровой интерфейс и "умный шлем" водителя. В качестве силовой установки могут использоваться как стандартные, так и гибридные движки.