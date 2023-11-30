Об этом сообщили специалисты в области безопасности из компании Google

По данным специалистов в области кибербезопасности из компании Google, которая входит в состав Alphabet Inc., Китай активно проводит кибератаки на Тайвань. В последние шесть месяцев наблюдался значительный прирост китайских хакерских атак на полуостров, как отмечает старший технический менеджер в отделе анализа угроз Google Кейт Морган, занимающийся отслеживанием правительственных хакерских кампаний.

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Китайские хакеры используют инновационные тактики, что затрудняет определение их деятельности. Они взламывают домашние и офисные интернет-маршрутизаторы, а затем перенастраивают их для совершения атак, скрывая своё истинное местоположение.

Количество киберпреступных групп в Китае, занимающихся взломом и попытками получения доступа к технологическим компаниям и облачным клиентам, по словам Морган, огромно. Хотя точного числа она назвать не может, но только за пределами Китая Google отслеживает более 100 таких групп. Хакеры направляют свои атаки на различные области, включая оборонный сектор, правительство и частный сектор на острове.

Отчет Google появился в условиях нарастающей тревоги о возможном конфликте на Тайване. В последние годы отношения между США, являющимся ведущим военным спонсором Тайваня, и Китаем значительно ухудшились во многих областях, включая Тайвань, права человека и борьбу за доминирование в передовых технологиях, таких как чипы, квантовые вычисления и искусственный интеллект.

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Хотя Соединенные Штаты не признают Тайвань официально как независимую страну, они обещали помочь острову в защите от потенциальных угроз со стороны Китая. Хотя Пекин считает Тайвань частью своей территории, уходящий президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Китай сейчас не готов к совершению крупной военной операции на острове. Она считает, что Тайвань сталкивается с растущим военным давлением, серой полосой, кибератаками и информационными манипуляциями.