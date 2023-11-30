Данное судно способно при необходимости уходить под воду, но имеет весь функционал надводных патрульных кораблей

Российский ВМФ выразил заинтересованность в возможности использования погружающегося патрульного корабля "Страж", разработанного ЦКБ "Рубин". Генеральный директор ЦКБ Игорь Вильнит сообщил, что ВМФ РФ проявляет интерес к данному проекту, однако, пока не были раскрыты дополнительные детали относительно уровня этого интереса.

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"Страж" представляет собой инновационное патрульное судно, которое объединяет функции как надводного корабля, так и подводной лодки. Благодаря тому, что это уникальное судно сочетает в себе особенности обоих типов судов, у него имеются значительные преимущества в сравнении с традиционными патрульными кораблями. Проект "Страж", который также известен под названием BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry) и предназначен для экспорта, был представлен в апреле 2021 года.

В ходе разработки были созданы две версии корабля. Первая версия имела водоизмещение около 1000 тонн и длину 70 метров, а экипаж состоял из 42 человек, включая досмотровую группу. Это судно было оснащено лодками для досмотровых групп и беспилотным аппаратом, но не предусматривало наличие оружия. Вторая версия судна имела водоизмещение до 1300 тонн и длину 72 метра. Кроме того, она была оснащена новым корпусом с улучшенной радиолокационной заметностью и новым двигателем, что позволяло развивать скорость до 21 узла.

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Дальность плавания данной версии составляла 4 тысячи миль при скорости 10 узлов. Вооружение второй версии корабля включало малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм.