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По информации американского издания Bloomberg, полученной от своих источников, во вторник переговорщики в Конгрессе решили отказаться от использования ежегодного законопроекта об оборонной политике для ужесточения контроля над американскими инвестициями в китайские технологии.
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Сообщается, что председатель Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри фактически блокирует меру, которая требует от компаний информировать правительство о своих инвестициях в определенные китайские компании, вызывающие обеспокоенность. Эта поправка соответствует указу президента Джо Байдена о сокращении расходов на высокотехнологичные отрасли второй по величине экономики мира.
Сенат уже с преимущественным большинством голосов принял эту меру в своей версии законопроекта об обороне ранее в этом году, однако, в Палате представителей она сталкивается с сильным сопротивлением со стороны МакГенри, который давно выступает против широких ограничений на инвестиции в пользу подхода, сфокусированного на отдельных компаниях. Представитель от Северной Каролины, республиканец Энди Барр, который является автором отдельного законопроекта, санкционирующего отдельных китайских компаний, поддерживает позицию МакГенри.
«Пока я бы не сказал, что этот вопрос полностью заблокирован, но у председателя МакГенри, участника конференции, есть очень решительная позиция, и я поддерживаю эту позицию», - заявил Энди Барр, республиканец от Кентукки, который является членом Палаты представителей.