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Zelikman
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
Согласно западным средствам массовой информации, Россия постоянно совершенствует свой арсенал беспилотников в ходе Спецоперации

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  Беспилотные летательные аппараты играют важнейшую роль в боевых действиях на Украине, а сеть интернета полна видеозаписей, иллюстрирующих их боевое применение. Возможно, России удалось добиться преимущества в сферах разработки, производства и использования таких БПЛА, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

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  Например, американский Институт изучения войны, проанализировав доступные видео, пришел к выводу, что России удалось создать своеобразный "рой дронов", способный обмениваться информацией друг с другом и с использованием искусственного интеллекта самостоятельно определять цели. Эти БПЛА получили название Z-53. Издание указывает на то, что сам Валерий Залужный, главнокомандующий украинских вооруженных сил, признает успехи России в этой области. Российские БПЛА, такие как "Ланцет", представляют настолько серьезную проблему для украинской армии, что в своей статье Залужный даже "называет их поименно".

  В последнее время на Западе возрастает тревога, поскольку появились свидетельства того, что БПЛА "Ланцет" теперь способны поражать цели на значительно большем расстоянии. По сведениям газеты, Киев требует ужесточения санкций в связи с тем, что в производстве "Ланцетов" используются западные компоненты.

  В дополнение к крупным промышленным беспилотным аппаратам, российские бойцы используют небольшие FPV-дроны для "охоты на солдат". Эти дроны относительно недороги и более мобильны в использовании. Украинские военнослужащие также применяют подобную технику, но сталкиваются с проблемой того, что "Россия опережает Украину в сфере радиоэлектронной борьбы", что мешает украинским FPV-дронам достичь поставленных целей.

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  Наконец, Россия стремительно развивает производство беспилотных аппаратов. Снимки со спутника показывают новый завод в Особой экономической зоне "Алабуга", где локализовано производство иранских БПЛА Shahed, используемых для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

#украина #сво #техника #армия #оружие #бпла #дроны
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