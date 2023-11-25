Российская армия начала отрабатывать данными комплексами пути снабжения Авдеевки, чтобы перекрыть снабжения украинского гарнизона

Применяя системы дистанционного минирования «Земледелие», Вооруженные Силы Российской Федерации ограничивают возможности украинских сил подходить к Авдеевке. Украинское командование внимательно изучало проблемы, возникающие в связи с применением систем «Земледелие».

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Нужно отметить, что целью «Земледелия» является создание минных полей на опасных участках линии боевого соприкосновения. Эти машины были разработаны специально для ситуаций, подобных Авдеевской.

Система осуществляет стрельбу реактивными специальными снарядами, устанавливающими минные заграждения на расстоянии от пяти до пятнадцати километров от позиций самих боевых машин «Земледелие». Одновременно с этим, она способна формировать минные поля таким образом, чтобы оставлять проходы для своих войск.





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На появившихся в сети кадрах с Авдеевского участка видно, как комплекс «Земледелие» открывает огонь реактивными боеприпасами по трассам, на, вероятно, которых будет происходить перемещение украинских формирований. В результате появляются минные поля, которые наносят значительные потери как в технике, так и в живой силе украинских войск. Это затрудняет переброску резервов под Авдеевку и приближает достижение главной цели – разгром украинской группировки и освобождение города.